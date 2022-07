Zažijte atmosféru Karlových Varů s Fashion Arénou

Nejnavštěvovanější tuzemské outletové centrum Fashion Arena Prague Outlet připravilo pro své návštěvníky unikátní soutěž. Jejich zákazníci se mohou zapojit do soutěžte o dva pobyty na tři dny v pětihvězdičkovém hotelu Savoy Westend v Karlových Varech. Součástí výhry je i snídaně formou bufetu a neomezený vstup do luxusního wellness. Jedinou podmínkou je během letních prázdnin (1. července – 31. srpna) nakoupit ve vybraných obchodech minimálně za 5 000 Kč a použít kartu či aplikaci Fashion Club. Tím se automaticky zákazník zapojí do soutěže, následně v září proběhne slosování dvou výherců, kteří pojedou na dovolenou do nejkrásnějšího lázeňského města u nás. Savoy Westend je jedním z nejexkluzivnějších hotelů v Karlových Varech. Celý areál hotelu čítající několik vil patří mezi architektonicky nejkrásnější v Evropě. Relaxovat můžete v sauně, jacuzzi, solné jeskyni nebo během nespočtu procedur. Pokud vyhledáváte aktivnější odpočinek, v okolí najdete například tenisové kurty či golfové hřiště nebo přímo v hotelu můžete navštívit fitness a plavecký bazén. Kompletní pravidla soutěžen naleznete na https://fashion-arena.cz/fashion-club-soutez-hotel-savoy.