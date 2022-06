Tajemství staré bambitky 2 (letní kino)

Tajemství staré bambitky je jednou z nejúspěšnějších českých pohádek posledního desetiletí. Premiéra se uskutečnila na obrazovkách České televize 25. prosince 2011 a tehdy ji vidělo přes dva miliony diváků. Takřka přesně po deseti letech se její volné pokračování vrátí. Tentokráte ovšem do kin.

Příběh napraveného loupežníka Karaby, jeho odvážné dcery Aničky, trochu nešikovného prince Jakuba a dalších postav opustili tvůrci ve chvíli, kdy každá pohádka končí. Zlo bylo potrestáno, dobro zvítězilo a s ním i láska Aničky a Jakuba. A po letech…

Z Jakuba je král, z Aničky královna a rodina se rozrostla o zvídavou princeznu Johanku. Ta nejraději tráví čas u milujícího dědečka Karaby, který se rozhodl věnovat už jenom hrnčířskému řemeslu. Zlotřilí rádcové Lorenc a Ferenc byli vyhnáni z království, potloukají se po světě a hledají místo, kde by mohli znovu začít kout pikle. A mladá, nezkušená královna Julie ze sousedního království se stane vhodným nástrojem jejich pomsty. Že by nastal čas oprášit tajemnou bambitku, která doposud ležela dobře ukrytá a povolat na pomoc loupežníka Karabu? Kdo však ví, kde mu je konec? A není to jenom pohádka pro malou princezničku? Lorenc a Ferenc nastraží na Karabu důmyslnou past. Teď je potřeba spojit síly, aby spravedlnost a láska konečně zvítězily.

Promítaní se uskuteční v amfiteátru kulturního domu.