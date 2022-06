Po čem muži touží 2 - (Letní kino)

Irena Kopáčová se živí jako vztahový poradce, ale přitom sama má partnera, který ji podvádí. Irenu její praxe profesionálně deformuje a nevěra jejího přítele ji posílí v přesvědčení, že muži jsou primitivní bytosti, které jen smrdí, pijou pivo a prdí. Jednoho dne se její averze vůči mužům vystupňuje a ona po dvou lahvích vína prohlásí, že chce být muž, aby se taky mohla chovat jako trubec a mít všechno na světě jednodušší. Druhého rána se Irena probudí s hlavou jako střep a s hrůzou v očích zjistí, že se jí noční přání vyplnilo. Ovšem pouze fyzicky. Z Ireny je Iren. Má podobu padesátníka Karla Krále z prvního dílu. Přes počáteční nechuť k sobě samotnému se musí Irena o sebe postarat a to není jednoduché, protože přišla o práci a ani není nikdo, kdo by ji zpočátku uvěřil, že je to pořád Irena. Nakonec ji podá pomocnou ruku její soused Radim. Je odjakživa do Ireny zamilovaný. Ještě jako Irenu ji mnohokrát zval na rande, ale ta jeho lásku nikdy neopětovala, ba co víc, byl jí přímo otravný. Radim jí věří a doufá, že někde tam uvnitř toho postaršího chlapíka je jeho milovaná sousedka Irena a on ji jen musí, jako správný princ osvobodit.