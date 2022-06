Každý z nás někoho takového v rodině má a všichni věříme, že to nejsme my.

Když se sejde rodina, je to vždy radost. Pokud se ale dlouhodobě nemusíte ani s bratrem ani se sestrou, ani s jejich rodinami, je to setkání plné přetvařování a společenských frází, které se dřív nebo později ukáží jako lživé. Co teprve, když se potkáte při té nejsmutnější události, která čeká každou rodinu? Dědeček rodu je na smrtelné posteli a vy jste se postupně setkali za účelem přeměřování jeho bytu, abyste zjistili, kolik to hodí až jeho srdce dobije. Co teprve, když vás u toho nachytá jeho syn – váš otec a oznámí vám, že dědeček má ještě poslední přání – jet se svou rodinou k moři, protože ho ještě nikdy neviděl? Co když ale dědeček umře v zahraničí? Co když ho nikdo nepojistí? Co když máte s bratrem jiné politické názory? Co když je vaše sestra biomatka? Co když si vaše ženy závidí? Co když se roky navzájem pomlouváte a víte to o sobě? Co když se k tomu všemu milujete, protože jste rodina?