Řekni to psem

Dita místo vytouženého miminka dostane od svého přítele Filipa mladou border kolii, přestože nikdy žádného psa nechtěla a navíc ji pejskařská komunita připadá směšná. Celý příběh začíná tím, že šlápne do psího…no, víte čeho…. Opravdu je to štěstí? Zatím to vypadá, že se jí na paty lepí jen smůla. Autorkou scénáře je spisovatelka Irena Obermannová.

Dita (Berenika Kohoutová) je mladá holka, žije se sympatickým Filipem (Igor Orozovič) a pracuje pro svou nejlepší kamarádku Gábinu (Hana Vágnerová). Jenže tato idylka najednou skončí, když od partnera místo vytouženého miminka dostane border kolii. Jenže Filipovi nějak uniklo, že se Dita psů bojí. Navíc to znamená, že je z ní „pejskařka“, a ti jsou přece hrozně směšní. Chudák border kolie je v tom naprosto nevinně, a přestože dělá psí kusy, aby se nové paničce zalíbila, Dita se vůbec nenechá pejskařstvím strhnout. Od Filipa totiž dostává nejen psa, ale i kopačky. Filip ji opouští s klasickými výmluvami, že ještě není na vážný vztah připraven, že je příliš mladý a že se hledá.

Opuštěnou Ditu čekají nemalé lapálie. Jako by nestačilo, že má na krku nového psa, navíc ji zradí její nejlepší kamarádka a šéfová Gábina. Takže Dita nakonec přichází o práci. Prostě je najednou všechno špatně. Aby toho nebylo málo, Ditina přehnaně aktivní a poněkud afektovaná maminka (Veronika Žilková) se rozhodne, že své dceři pomůže najít nového přítele. Naštěstí se Dita proti svému očekávání sblíží nejen se svým psem, ale i s dalšími pejskaři. Od propagátorky psích hřišť paní Voráčkové (Táňa Medvecká), přes bývalého barového pianistu pana Drnce (Jiří Lábus), až k Petrovi (Štěpán Benoni), z kterého se nakonec možná vyklube i něco více než jen její zdánlivě podivínský soused. A to možná díky tomu, že má shodou náhod za pejska taky border kolii.