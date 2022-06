Vilém Veverka TRIOplus – MY OWN WAY

Fascinující fusion clasic - jazz - swingové kreace v rukou hobojového mága a jeho špičkových kolegů

Účinkují:

Vilém Veverka hoboj

Martin Hybler klavír

Tomáš Hobzek bicí

Jan Kořínek kontrabas

Jaký další smělý sen splní sobě a svému publiku Vilém Veverka? Rok a půl po vydání úspěšného alba Next Horizon, kdy se kreativní umělec vydal poprvé mimo schémata klasické hudby, přichází Vilém Veverka s programem MY OWN WAY.

Na zcela originálním půdorysu sólového hoboje a klasického jazzového tria se setkáváme s hudbou legend, jakými byli Chick Corea či Leonard Bernstein, stejně tak s autorskou hudbou Veverkova prvního skladatele Martina Hyblera.

Ten, kdo propadl kouzlu hoboje v rukách interpreta, jehož jméno se stalo doslova synonymem pro tento nástroj, se tak může těšit na další mimořádný hudební počin. Koncert jistě osloví jak příznivce klasické hudby, tak posluchače fusion, hudby jazzové či dokonce písňové. Ostatně je to právě hoboj, který má dle Veverky zdaleka nejblíže k lidskému hlasu.

Tento neobyčejný hudební počin budete mít příležitost slyšet v sobotu 9.7.2022 od 17:00 hod. v unikátním prostoru Kaple Březová, v obci Březová u Sokolova. Kaple je postavena ve skotsko-irském stylu a zvítězila v celostátní soutěži Komunální projekt 2021. Propojení hudby a architektury v komplexní dokonalý celek.

Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete zakoupit online přímo na ticketportal.cz a ihned vytisknout - HOMEtickets!! Vstupenky lze zakoupit také na místě před koncertem.

Další info:

Vstupné: 320 Kč – Hlavní velký sál, 270 – Malý sál. Slevy pro návštěvníky mladší 18 let a pro seniory ve věku 60 let a více (cena po slevě 200 Kč) Bezbariérový přístup.