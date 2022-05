Rodinný den Ostrov: Michal Hrůza a Kapela Hrůzy • Mňága a Žďorp • Pestalozzi • The Tap Tap • Kujme Pikle

VSTUPNÉ: 370 Kč (předprodej) / 470 Kč (na místě) / 1.190 Kč (VSTUPENKA PRO 4 OSOBY - POUZE V PŘEDPRODEJI)

Děti do 5 let ZDARMA / Děti do 12 let 120 Kč



Akce pro celou rodinu - dětské dílničky, malování na obličej, atrakce pro děti ZDARMA



ČASOVÝ PLÁN (rámcový)

13:00 ... otevření areálu

14:00 - 15:00 ... Kujme Pikle

15:40 - 17:00 ... The Tap Tap

17:30 - 18:30 ... Pestalozzi

19:10 - 20:30 ... Michal Hrůza a Kapela Hrůzy

21:00 - 22:30 ... Mňága a Žďorp

Mňága a Žďorp Mňága a Žďorp je česká hudební skupina zastupující žánr alternativní rock. Kapela, pocházející z Valašského Meziříčí (přesněji odtud pochází zakládající jádro skupiny), se formovala již od roku 1983. Často se měnilo...