Čechomor: 20. výročí premiéry filmu Rok ďábla

ČASOVÝ PLÁN (rámcový)

18:00 ... otevření amfiteátru

19:00 ... exkluzivní show



Dvě dekády od natočení filmu Rok ďábla si připomeneme vskutku netradičně - promítáním filmu s originálním hudebním doprovodem...



"Zahrajeme všechny písničky z Roku ďábla živě spolu s promítáním oblíbených scén přímo za námi na pódiu. Jsem si jistý, že pro naše fanoušky i pro fanoušky filmu to bude skutečný zážitek. Navíc to bude jediný koncert v tomto duchu, který letos zahrajeme, a to v krásném prostředí pod hradem Loket. Takhle oslavíme 20 let od premiéry filmu," říká kapelník Čechomoru Karel Holas.

