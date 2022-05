Tančím v Zámeckém parku: Mig 21 • Wohnout • TH!S

VSTUPNÉ: 470 Kč (předprodej) / 520 Kč (na místě) / 1.720 Kč (VSTUPENKA PRO 4 OSOBY - POUZE V PŘEDPRODEJI)

Děti do 5 let zdarma / Děti do 12 let 190 Kč



ČASOVÝ PLÁN (rámcový)

12:00 ... otevření areálu

13:00 - 14:00 ... inSpiral

14:30 - 15:30 ... Trepifajxl

16:15 - 17:30 ... TH!S (kapela s Vojtou Kotkem)

18:15 - 19:45 ... Wohnout

20:30 - 22:00 ... Mig 21

Mig 21 Mig 21 je česká rocková hudební skupina, jejímiž členy jsou Jiří Macháček (zpěv), Pavel Hrdlička (klávesy), Jan Hladík (bicí), Tomáš Polák (kytara) a Tomáš Kurfirst (baskytara). Charakteristickým znakem jejich textů je...