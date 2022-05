Ženy a život

Filmová komédia o začiatkoch, koncoch a šanciach Eliška je dobré dievča. Možno až príliš. Chýbajú jej ostré lakte a premáha ju slepá viera. O to akčnejšia je však jej voľnomyšlienkárska, všetkého schopná sestra Ilona. Obe slečny sa spoločne vrhnú do budovania rodinného podniku, fungujúceho tak trochu „od steny k stene“, rovnako ako Eliškin vzťah so samoľúbym populárnym športovcom. „Má s tebou ten chlapec vôbec vážne úmysly? Po tridsiatke sa hľadá ženích dosť ťažko...“ upozorňuje Elišku jej pragmatická mamička. Je teda potrebné si ujasniť, či chodí len Eliška s Petrom alebo aj Petr s Eliškou... Prípadne toho ženícha splašiť inde. To všetko za účasti rodiny a priateľov, pretože problém jedného je problémom všetkých. A tak bojuje Eliška o Petra, Richard o Elišku, Klára o Richarda a mamička s oteckom o blaho všetkých. Niekedy pomôže náhoda, niekedy pár faciek a niekedy jednoducho len stačí prestať riešiť vzťahové problémy s osobou, ktorá s vami vzťah vlastne vôbec nemá. Vstupné 130 Kč. Délka akce: 87 minut Rok výroby: 2022 Datum lokální premiéry: 19. duben 2022