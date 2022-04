Ve snímku Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství filmový svět studia Marvel otvírá brány do paralelních světů a dává do nich nahlédnout jako nikdy předtím. Vydejte se do neznáma s Doctorem Strangem, který za pomoci starých známých a nových spojenců vstupuje do šílených a nebezpečných paralelních světů mnohovesmíru, aby se utkal se záhadným soupeřem.

Rok výroby: 2022

Datum lokální premiéry: 5. květen 2022