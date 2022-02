Let vrtulníkem - hrad Loket

Jedinečná vzdušná prohlídka gotického hradu Loket

Vychutnejte si nezapomenutelný let nad malebným městečkem Loket a stejnojmenným hradem.

Vezměte rodinu, nebo kamarády a proleťte se nad krásným úpatím Slavkovského lesa a meandrem řeky Ohře, ve kterém leží nádherné malebné město Loket a gotický hrad na kamenném vrcholku. Více než 800 let starý hrad založili jako pohraniční pevnost a je výjimečný tím, že si zachoval svou gotickou podobu až do současnosti. Na hradě se mimo komnat a vězení nachází také muzeum porcelánu, muzeum zbraní a sbírky bývalého městského muzea. Nezapomeňte si vše nafotit, nebo natočit, protože to bude opravdu stát za to! Rádi Vám také připravíme dárkový poukaz, kterým uděláte radost každému.