Radek & narozeninová párty část I.

Radek se dožívá půlstoletí !!

Jak jinak to oslavit,než mezi přáteli.

Pozvání přijaly kapely , které jsou vlastně téměř rodina.Většinou známe manželky,děti,ba už i vnoučata

ROXOR - Nymburk

SEVEN - České Budějovice

CARPATIA CASTLE - Most

