Srdce na dlani

Komedie od tvůrců hitu ŽENY V BĚHU

Láska se na věk nebo na místo neohlíží. Nikdy nevíme, kdy a kde nás potká. Můžeme se zamilovat ve školce, v důchodu, na ulici, v parku. Kdykoliv a kdekoliv.

Josef (Boleslav Polívka) se těší, že si po odchodu do penze konečně splní svůj dávný sen a stane se pouličním klaunem. Svým šarmem okouzlí i ráznou Marušku (Eliška Balzerová), majitelku pojízdné kavárny. Jako by se ti dva hledali celý život. Ale není na osudovou lásku přece jen trochu pozdě? Navíc se k Josefovi do vily právě stěhuje jeho dcera Anička (Jana Pidrmanová) i s pětiletým Honzíkem. Domnívá se, že s chlapy definitivně skončila, ale setkání s dávnou láskou Pavlem (Matouš Ruml), ji zasáhne u srdce. K Honzíkovi do školky nastupuje nová holčička Evička. Honzík poprvé zažívá pocity spojené s láskou, úplně se v nich neorientuje a tak sbírá rady od maminky, dědečka Josefa nebo sympatického strejdy Karla (Vladimír Polívka). I toho potká ve školce láska, když se zamiluje do Honzíkovy paní učitelky Elišky (Kristína Svarinská). A aby toho sbližování nebylo málo, Karlův basset Váleček si velmi rozumí s Eliščinou bassetkou Šalinou. Láska přináší do životů našich hrdinů naději a krásu, ale i komplikace a překážky, které budou muset s úsměvem a dobrou vůlí překonat.

Vstupné 140 Kč.

Délka akce: 91 minut

Rok výroby: 2022

Datum lokální premiéry: 20. leden 2022