Vlk a lev: nečekané přátelství

Nečekané přátelství

Velké a nečekané dobrodružství vlka a lva. V kanadské divočině svede osud dohromady mladou dívku s mláďaty dvou obávaných šelem a dá vzniknout přátelství, které nemá obdoby. Film natočil tvůrce úspěšného snímku „Mia a bílý lev“ Gilles de Maistre a je opět výjimečný tím, že se natáčel se skutečnými zvířaty a obešel se bez digitálních triků.

Dvacetiletá dívka Alma přeruší své studium hry na piano a odjede na nějaký čas na chatu po svém dědečkovi, která leží na ostrově uprostřed majestátní kanadské divočiny. Brzy potom se její život obrátí vzhůru nohama a navždy změní. Po letecké havárii v lesích objeví malé lvíče určené pro výcvik v cirkuse a současně s tím se ujme i mláděte vzácného stříbrného vlka, kterého do chaty přinese vlčice uvyklá na přítomnost a přízeň jejího dědy. Rozhodne se je ochránit před světem lidí, postarat se o ně a dohromady vytvoří neobvyklou rodinu. Zvířata mají ostrov jen pro sebe a učí se v přírodě divokým instinktům, Alma je učí poslouchat hru na piano, a přestože s postupem času vlk i lev rostou z roztomilých mláďat do podoby a do síly obávaných šelem, pouto všech tří je stále silnější. Dlouhé soužití ale skončí během okamžiku, kdy idylu ostrova naruší dotek civilizace. Alma je po nehodě odvezena do nemocnice, lev je odchycen do cirkusu a vlk přesunut do rezervace. Právě on, vlk jménem Mozart, ale nikdy na jejich velkou trojku nezapomene a po čase uteče s odhodláním najít kamaráda lva a pak společně i Almu. Velké dobrodružství a dlouhá cesta vlka a lva napříč divočinou teprve začíná ...

Vstupné 120 Kč

Mimořádná opatření:

https://covid.gov.cz/situace/kultura/kina

Délka akce: 99 minut

Rok výroby: 2021

Datum lokální premiéry: 14. říjen 2021