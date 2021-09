Geometrie domova

“Žít, to je přecházet z jednoho prostoru do druhého a snažit se u toho moc nepotlouct.” (Georges Perec)

Taky jste si mysleli, že tam, kde máte kartáček na zuby, už zůstanete napořád? Přijďte si s námi zavzpomínat na všechna místa, která pro vás někdy byla domovem… Kolik, že jich to vlastně bylo?

Autorská inscenace o stěhování a o všech bytech, ve kterých jste kdy bydleli.

Koncept Linda Dušková, Magdaléna Hniličková | Režie Linda Dušková | Scénografie Barbora Sléhová | dramaturgická spolupráce Natálie Preslová | Spolupráce na textu Pavel Gotthard

PREMIÉRA 5. října 2019 v rámci XX. přehlídky Divadlo jednoho herce ve studiu d

Délka představení 60 minut bez přestávky.