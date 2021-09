Mirko Hanák 1921 - 1971

Dvě výročí – sto let od narození a padesát let od předčasné smrti Mirko Hanáka – jsou podnětem, abychom v rámci cyklu „výstavy z depozitáře“ znovu připomněli kolekci dvanácti akvarelů, která se do galerijní sbírky dostala z autorovy pozůstalosti po jeho posmrtné výstavě v Chebu v roce 1979.

Mirko Hanák je jednou z osobností české ilustrace světového věhlasu – potvrzuje to řada zahraničních ocenění, knihy s jeho doprovodem vycházely v cizojazyčných edicích. Jeho obrázky dodnes fascinují naprosto přesným a zároveň výtvarně působivým vystižením motivu. Hanákovou hlavní doménou byla zvířata a příroda obecně, od dobrodružné literatury z divočiny (za všechny jmenujme jeho doprovod k Bílému Tesákovi Jacka Londona) přes prózy s přírodní tematikou (stal se dvorním ilustrátorem Jaromíra Tomečka) až po knihy pro nejmenší (Moje zvířátka, Zvířátka z lesa, Zvířátka z celého světa).

K přírodní tematice jej předurčilo, že vyrostl v Jeseníkách, které zůstaly jeho milovaným krajem až do smrti. Měl dokonalou vizuální paměť, díky níž pak mohl pracovat výhradně v ateliéru. Bylo to nutné i kvůli používané technice: akvarel vyžaduje dokonalé soustředění a jistotu provedení, které musí být rychlé a naprosto přesné. Hanák tuto techniku dokonale ovládl a vytvořil si svůj nezaměnitelný styl, který byl silně ovlivněn moderním čínským uměním.

Otevřeno: úterý - neděle 10 - 17 hod.