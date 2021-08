Nápad na výběrový festival Moody Moon Noize vznikl loni ve chvíli, kdy bylo jasné, že všechny větší a střední akce budou vzhledem ke zpřísněným koronavirovým podmínkám zapovězeny. Vyprodaná akce sklidila skvělé ohlasy od návštěvníků i vystupujících, potlesku se dočkal program i omamná lokality lázeňského města.

Zopakovat prvotní kouzlo nebude jednoduché, ale pokračování je povinností - festival Moody Moon Noize vol. 2 proběhne 26.-29. srpna 2021 v Mariánských Lázních, tentokrát nejen na oblíbené kolonádě Ferdinandova pramene, ale nově v neméně unikátním prostředí Lesního mlýna.

Kompletní seznam vystupujících na festivalu Moody Moon Noize vol. 2:

Aiko, Annet X + Radimo, Arleta, Death by Ren, Dukla, Favorite Obsession, Fvck_Kvlt, Katarína Máliková, Lada, Moonshye, Obligatne, Oliver Torr, Plusminusnula, sinks, Šimanský/Niesner, The Sweet Release of Death, 52 Hertz Whale a 58G

Moonshye Písničkářka s kytarou a magickým hlasem.