Tlapková patrola ve filmu

Jít do akce je přiměje Humdinger, špatností skrz naskrz prolezlý tlusťoch, který se právě stal starostou Adventure City. Kromě toho, že nemá rád psy, nesnáší ani ošklivé počasí, a má přístroj, který mu má pomoci k tomu, aby nebe nad Adventure City bylo naprosto bez mráčku. Jenže každý, kdo si takhle hraje na „pánaboha“, musí počítat s tím, že se to může nepěkně zvrtnout. Ale Humdinger s tím nepočítá a kvůli tomu se všichni obyvatelé města ocitnou ve velikém nebezpečí. Tlapková patrola je naštěstí připravená kdykoliv vyrazit i na tu nejnebezpečnější misi a zachránit i to, co se na první pohled zachránit nedá. Vstupné 120 Kč Délka akce: 88 minut Rok výroby: 2021 Datum lokální premiéry: 19. srpen 2021