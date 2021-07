SlunoHrad 2021

10. ročník malého hudebního festivalu na podporu Horního Hradu. Celý festival odstartují naši kadaňští experimentátoři Trepifajxl. Zcela určitě vás překvapí vystoupení mladé indie-rockové kapely Sorry holka, objev z nedalekých Teplic. Další perlou, a to až z daleké bájné Persie, bude vystoupení famózního kytaristy a skladatele Shahaba Tolouie se spoluhráči Gavrilem Aleksicem (baskytara) a Petrem Hadrem (bicí).

Autentická vůně orientu smíšená s žárem flamenka, která vás určitě nenechá chladnými! Na progresivní vlnu naladěná středočeská metalová kapela se španělským temperamentem, dálněvýchodní melodikou a keltskými kořeny, to jsou prozměnu Cruel. Své metalové kořeny nezapřou ani post-rockoví Heiden - náladová kytarová muzika, mrazení v kostech a bolest v těch nejtemnějších zákoutích mysli. Závěr festivalu bude patřit rock'n'rollové psychedelii Kill the Dandies! založili Jindřich Hoch alias Hank Manchini spolu s La Petite Sonjou, mimo jiné členové electroclashové úderky Moimir Papalescu & The Nihilists. Na komorní scéně bude možná nenápadná, zato neuvěřitelně všestranná bytost Jana Maffet Šouflová s její kouzelnou keltskou harfou. A hodně veselé vystoupení můžete čekat od rozverného holčičího dua Mladé perspektivní ryby. Dále: Ivory Gate je původně metalová kapela, která se rozhodla vydat osobitou akustickou cestou, přičemž hudba by se nejlépe dala označit jako fantasy-world music. Hudba, která v sobě spojuje prvky metalu s arabsko-španělskými, keltskými a balkánskými vlivy, ale i s renesačně-folkovou polohou. Závěr na komorní scéně bude patřit hudebním fajnšmekrům: jazz-rocková alternativa pro nové tisíciletí, nánosy sugestivních harmonií s pokrývkou samplů, smyček, štěnic a vší, hluk a vřava, barbecue na Venuši, Scofield v tísni. Kapela Ploy.