Přijďte zažít nejlepší vystoupení Pouličního divadla Viktora Braunreitera na loketském hradě při noční prohlídce

Čemu se nejvíc smáli diváci na hradě Loket? Čemu se nejvíce smáli divadelníci zde účinkující? Pouliční divadla Viktora Braunreitera to ví, víte to vy???

Přijďte zažít nejlepší vystoupení za 15 let účinkování na loketském hradě při noční prohlídce „Loket – to nejlepší – THE BEST OF Pouličního divadla Viktora Braunreitera“

KDY?: od 20 hodin dne 22.7.2021

KDE?: interiéry a exteriéry hradu Loket

ZA KOLIK?: vstupné 140–170 Kč

PODMÍNKY?: rezervace nutná na tel. 352 684 648

Vstupenky se budou prodávat v den představení na hradní pokladně od 19.00 do 19.45 hod.