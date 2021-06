40 let karlovarského Loutkového divadla Antonína Neumayera

Výstava představí veřejnosti autorské loutky, zasazené do původních kulis, jejichž autorem byl mimo jiných akademický sochař Václav Lokvenc. Expozice mapuje fenomén Loutkového divadla Antonína Neumayera od jeho založení v 60. letech 20. století coby průkopnického černého divadla a pantomimy, i další období, kterým byla čtyřicetiletá dráha divadla pro děti.

Výstava návštěvníky seznámí s kulturním děním v Karlových Varech let šedesátých, s výraznou osobností mima a herce Antonína Neumayera a hlavně vzdá hold neúnavné práci pro děti čtyř loutkohereček Cilky, Mařenky, Laděnky a Lidunky. S dílem tohoto souboru se v dětství téměř jistě setkal každý, kdo v Karlových Varech a okolí vyrůstal a mnohým možná na výstavě vyvstanou zapomenuté vzpomínky z dětských let. I když loutky mají svoji uměleckou hodnotu, radost by měla přinášet především dětem, pro které budou připraveny pracovní listy.

Muzejní kavárnu vyzdobí svými jemnými linoryty ze světa fantasie česko-německá umělkyně Adéla Knajzl, vnučka Václava Lokvence, která vystaví svůj cyklus Gewesen - Stvoření, která bývávala.

Součástí výstavy bude doprovodný program, který nabídne workshopy, promítání unikátních filmů a představení loutkového divadla.

Vernisáž se koná 15. září v 17 hodin.

Otevírací doba a vstupné