Časný podzim se v Karlových Varech neobejde bez tradičních Porcelánových slavností. Od 4. - 6. září si můžete opět zakoupit výrobky firem Thun 1794 a.s., Český porcelán Dubí, Porcelánka Rudolf Kämpf, s.r.o., G-Benedikt i sklářské manufaktury Moser za bezkonkurenční akční ceny a doplnit si tak svoji výbavu skla a porcelánu.

Před nákupem se inspirujte v reprezentativních prostorách Grandhotelu Pupp, kde bude opět připravena výstava s názvem Prostřené stoly. Kvalitní český porcelán doplněný českým špičkovým sklem a dekorativním prostíráním ve vás ihned vyvolá touhu přenést si nápaditě prostřený stůl i k vám domů. Pro děti je připravena pojízdná Porcelánová školička, kde si mohou dle vlastní fantazie ozdobit porcelánový výrobek, ten je poté vypálen a návštěvníci Porcelánových slavností si odnesou malý suvenýr jako památku.

Podzimní porcelánové slavnosti jsou doprovázeny i vystoupeními folklorních souborů v rámci Karlovarského folklorního festivalu. Nad Porcelánovými slavnostmi převzala záštitu agentura CzechTourism.

Otevřeno je v pátek od 10 do 17, v sobotu od 9 do 17 a v neděli od 10 do 15 hodin.

Termíny

Pátek 4. 9. 2020 od 10.00 do 17.00

Sobota 5. 9. 2020 od 09.00 do 17.00

Neděle 6. 9. 2020 od 10.00 do 15.00

V rámci Karlovarského folklorního festivalu jsou celé Porcelánové slavnosti doprovázeny vystoupeními folklorních souborů z celého světa.