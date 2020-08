Světově proslulý hobojista Vilém Veverka se vrací do Lesního mlýna, tentokrát se svou kapelou Ultimate W Band.

„Do Mariánských Lázní přijede proslulý hobojista Vilém Veverka s jedinečným multižánrovým programem (Ba)Rock Goes To Hollywood Vilém Veverka a jeho Ultimate W Ban. Vilém Veverka patří ve hře na hoboj ke světové špičce a v Mariánských Lázních provede zcela unikátní multižánrový projekt. Jeho osobitá konfrontace stylů a žánrů je program, jaký se u nás na klasických koncertních pódiích stále objevuje jen sporadicky: vedle neortodoxní interpretace barokní hudby Antonia Vivaldiho zazní především skladby inspirované hudbou Ennia Morricone, Astora Piazzolly, Mariána Vargy nebo dokonce Led Zeppelin.

Hudební formace s názvem Ultimate W Band, která se vztahuje ke jménu Viléma Veverky, vznikla právě se záměrem na provádění hudby jiných žánrů. Standardní obsazení hoboj sólo, smyčce (a jazzové trio!), které vychází z tradičního a osvědčeného „barokního půdorysu“, se ukazuje jako ideální platformou pro realizaci jiných hudebních stylů a to především pro svou univerzálnost. Zaměřením jde jednoznačně o žánrovou fúzi. „Náš speciální crossover styl rozvíjíme již několik let a s radostí vybočujeme z běžných hudebních schémat a konvencí, jaké mají koncerty vážné hudby. Je to ambice i potřeba ukázat lidem hudbu v podobě či formě v jaké ji prozatím neslyšeli. (Ba)Rock goes to Hollywood je na české scéně ojedinělá, čistě instrumentální produkce v art rockovém stylu. Inspiraci jsem našel např. v tvorbě Led Zeppelin či u legendy slovenské rockové a jazzové scény Mariána Vargy.” představil obsah koncertu Vilém Veverka.“