kapely | písničkáři | divadlo | poezie | výstava | knižní antikvariát | sekáč | benefice | dvě podia | vegan friendly bar Podlesí je mrtvé, ať žije Podtvrzí. Jsme to stále my, tak se nemusíte bát. Jen rosteme, přesun byl tedy částěčně nevyhnutelný. Je to smutné, víme, taky nám chybí, ale tak už to zkrátka je. Letos se tedy potkáme v malebném Krásně u Horního Slavkova, konkrétně na Krásenském vrchu. Kapacita festivalu je 350 hlav. Cena jedné vstupenky je 490,– A my se budeme těšit na vás!