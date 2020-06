Karlovarské kulturní léto 2020

Každý den od 1.7. do 31.8. na Vás čeká zajmavý kulturní program, na své si přijdou jak mladší, střední a starší generace, tak rodiny s dětmi. Letos jsme bohužel bez filmového festivalu, ale to neznamená, že by se ve Varech nic nedělo. Ba naopak! Každý den od 1. 7. do 31. 8. na vás čeká zajímavý kulturní program. Na své si přijdou jak mladší, střední a starší generace, tak rodiny s dětmi.

Koncerty

Každý pátek a sobotu na náplavce u Thermalu a každou neděli v areálu Rolava uslyšíte hvězdy českého hudebního nebe. Vstupné 100 Kč.

Divadlo

Každou středu a sobotu si vychutnejte hranou prohlídku města v podání Pouličního divadla Viktora Braunreitera.

Symfonický orchestr

Téměř každý den vám zahraje Karlovarský symfonický orchestr při kolonádních koncertech, nebo ve vybraných hotelech při „čaji o páté”.

Akce pro děti

Každou středu, pátek a víkend si užijte s vašimi dětmi chill-out zónu v Dvořákových sadech a zúčastněte se programů a workshopů pro děti.

A moře dalších možností

Toto léto můžete za výjimečnou cenu pořídit i REGION CARD, díky které získáte mnoho atrakcí a služeb zdarma, či se slevou. Pokud se do Varů teprve chystáte, máme pro vás příspěvek na ubytování až 5000 Kč, či celodenní programy příměstských táborů pro vaše děti zdarma.

Podrobný bohatý program