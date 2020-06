Kinematograf bratří Čadíků 2020 - Cheb

Nenechte si ujít Letní kino.

Pondělí 6. července

HODINÁŘŮV UČEŇ

Nad kolébkou novorozeného Urbana stojí tři sudičky: dva dobří duchové osudu mluví o bohatství a lásce, zlá sudička o chudobě a nekonečných strastech. Čí sudba bude silnější?

Z Urbana se brzy stává sirotek, kterého se ujme lakotný mistr hodinář a vezme ho do učení. Když Urban dospěje, zamilují se do sebe s hodinářovou dcerou Laurou a svatba je na spadnutí. Mistr proto pošle svého učně do světa s úkolem hledat bájné hodinky, které umí varovat před smrtí…

Krajinka (areál pod Chebským hradem), začátek ve 22.00 hodin, vstup volný

Úterý 7. července

AFRIKOU NA PIONÝRU

Cesta napříč africkým kontinentem na legendárních a hodně starých motorkách Jawa Pionýr.

Cestovatelský dokument ukáže dobrodružství, které nezná hranice a které žene možnosti vlastního těla i svobodu ducha až do nejvyšších otáček. A zároveň přinese úchvatné záběry a pohled na přírodu a život Afriky, jaký nemá obdoby…

Krajinka (areál pod Chebským hradem), začátek ve 22.00 hodin, vstup volný

Středa 8. července

NA STŘEŠE

Profesor Rypar (Alois Švehlík) poskytne dočasné útočiště Songovi (Duy Anh Tran), mladému Vietnamci, jehož našel ukrytého na střeše svého domu. Mohou však dva takto odlišní lidé vůbec sdílet jeden prostor, aby z toho nebyla katastrofa? Pomůže jim v tom jejich drzý plán?

Krajinka (areál pod Chebským hradem), začátek ve 22.00 hodin, vstup volný

Čtvrtek 9. července

POSLEDNÍ ARISTOKRATKA

Rodilý Newyorčan Frank (Hynek Čermák) získá díky svým šlechtickým předkům dávné rodové sídlo - zámek Kostka. Potomek emigrantů se tak po více než čtyřiceti letech chystá s dcerou Marií (Yvona Stolařová) a temperamentní ženou Vivien (Tatiana Vilhelmová) na velký návrat do Čech. Čerství aristokraté jsou neznalí místních poměrů a nepolíbení českou realitou, někdejší vlast a zámecký život znají jen z prastarých vyprávění příbuzných…