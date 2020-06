Letní bláznění 2020 - Cheb

Nenechte si ujít LETNÍ BLÁZNĚNÍ Festival pouličního divadla a nového cirkusu v Krajince.

Pátek 24.7.

16.00 CHEBSKÉ POVĚSTI

Představení dětí příměstského tábora pořádaného chebským muzeem a KC Svoboda.

Po představení navazuje:

Zahajovací rituál Festivalu – „Vyzdvižení BLÁZNA do oblak“ – Blázen se vydává na dalekou cestu až kamsi do oblak, aby odtud přinesl RADOST pro všechny.

16.45 - 19.00 Aréna pro bláznění– bláznit se bude všude, kde bude chuť dobrá nálada, humor a radost.V celém areálu krajinky budou paralelně probíhat bláznivé sporty, parterní akrobacie, žonglování, balancování a „lezení na nervy“... Arény budou čas od času ozvláštněny výstupy souborů Airgym, Aventyr a Feel the universe circus company.

19.00 MEZI ŘEČÍ/THE BETWEEN PROJEKT - Compagnie Cie pieds perchés

Akrobatická komedie o sociálních sítích.

Inscenace na pomezí nového cirkusu a pohybového divadla zkoumá, co si v 21.století na dálku (ne)říkáme. Jsou přátelé na Facebooku naši skuteční přátelé? Lajk se stal jednotkou štěstí a úspěchu. Jak moc pravdivé je to, co postujeme? Co má společného post a pošta?

Ptáme se, jak vytváříme a udržujeme mezilidské vztahy skrze moderní technologie. Pátráme, jak změnily náš pohled na svět věci jako mobilní telefon, internet, email, smsky, Facebook, WhatsApp nebo Instagram. Nezmizelo něco? Co to bylo a jak to vypadalo? Pamětníci si třeba vzpomenou. To vše v podání vzdušné akrobacie na lanech.

20.00 LETKYNĚ – Holektiv

Pojďte si s námi plnit sny o létání a zkusit, jaké je to ztratit hlavu v oblacích! Tři odhodlané letkyně sestrojí své letadlo a vy jistě uvěříte, že vzlétne! Letkyně jsou pouliční představení, ve kterém zažijete atmosféru prvních aeroplánů.

Holektiv, fungující od roku 2016 ve složení – Karolína Křížková, Eva Stará, Andrea Vykysalá – propojuje ve svých projektech žánry současného tance, divadla a nového cirkusu. Letkyně jsou poetickou sondou světa letectví, kde výšiny, lety a pády působí také jako analogie světa novocirkusového umělce.

Vstupné od 19 hodin 150,- Kč, děti, studenti, senioři 100,- Kč

Sobota 25.7.

14.00 CIRKUS CECILKA

Pohádka, která se odehrává v cirkusové manéži, kde se kočky a psi chovají jako lidé a lidé se mění v motýly.

15.00 – 17.00 Aréna pro bláznění + výtvarné dílny

Na trávnících v Krajince budou v každém koutě diváci „bláznit“ s herci, clowny a akrobaty v menších Arénách určených výhradně pro radostné bláznění při vzdušné akrobacii, žonglování, pantomimě, parterní párové akrobacii, balancování na všem možném a při náročných zápasech v „bláznivých sportech.“

15.00 – 19.30 Loutkoviště

Děti! Přijďte si zahrát svojí oblíbenou pohádku konečně sami! Vždyť jen vy víte, jak skutečně končí... V našem loutkovišti si můžete vyzkoušet, jaké to je hrát loutkové divadlo

Vybláznit se můžete v pěti originálních samostojných konstrukcí pro loutkové divadlo s různými kulisami a sadou loutek určených do veřejného prostoru otevřených ke hře a rozvíjení fantazie celé rodiny.

17.00 – CHAMELEÓN – Jakub Urban

Pouliční představení plné nebezpečí, krásy ohně a humoru.

Spousta lidí rádo splývá s okolím, stejně, jako chameleon. To roztodivné zvíře s dlouhým jazykem. Dělá to proto, aby si ostatní mysleli, že tam není a on si myslí, že mu pak nehrozí nebezpečí. Ale proč to dělá člověk? Bojí se sám sebe a své vlastní originality? Přitom je to to nejkrásnější, co každý z nás máme. A bylo by skvělé, kdybychom to dokázali u ostatních, ale i u sebe, respektovat.

17.30 – 19.30 Aréna pro bláznění

Arény kde se bude bláznit s hula hop, točit s tyčemi, žonglovat, skákat, balancovat a létat ve vzduchu...

20.00 – VARIETÉ MEDA

Komponovaný večer z cirkusových čísel a pouličního divadla (a možná přijde i kouzelník).

21.15 – STEAMPUNK FIRESHOW - Blackout Paradox

Ohnivá žongláž a akrobacie na závěr festivalu.

Vstupné od 20 hodin 100,- Kč, děti studenti, senioři 80,-