Pohádka pro děti

v podání Karlovarského hudebního divadla a Divadla Dětí

Právě zatoulané štěně Balyna potká kocoura Roberta, kocouřího čaroděje. Ten by chtěl předvést čarování, ale nemůže tak učinit v zaneřáděném prostředí. To vám to dá práce, než se k němu dopracujete. Někdo stále škodí, kdo to je? To Balynka – psí detektiv vypátrá a zařídí s dětmi nápravu.

Pohádka je protkána písničkami, objeví se v ní i látkové loutky, trvá asi 50 minut a je určena dětem předškolního věku, žákům 1. stupně ZŠ a představuje ideální program pro rodiny s dětmi.

Hraje se na hradě Loket:

10.7.2020 od 13:00 a 15:00 hodin 11.7.2020 od 13:00 a 15:00 hodin 12.7.2020 od 13:00 a 15:00 hodin