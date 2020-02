Zahájení sezóny

Letos je to přesně 30 let, co Městské muzeum Františkovy Lázně převzalo do správy hrad Seeberg. A toto výročí si žádá oslavu. Jubilejní sezónu tak začneme slavnostním zahájením návštěvnické sezóny 2020 a s ním představením nových částí expozic.

V kalendáři si proto poznačte datum 20. 3. 2020 a přijďte si užít slavnostní chvíle spolu s námi.

Po celý den je vstupné zdarma.

- Slavnostní zahájení od 14:00

- Komentovaná prohlídka hradu od 14:30