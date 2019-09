20 let klubu - The End of Colours

Velká výroční party s hudební skupinou THE END OF COLOURS!

Ta byla založena v roce 1995 v Plzni. a kromě svého repertoáru vystupuje od samého začátku také jako „The Doors revival“. S tímto programem, připomínajícím americkou legendu sedmdesátých let, jsou The End of Colours hosty mnoha klubových i jiných scén v Čechách a na Moravě a na začátku října je přivítáme rovněž u nás v klubu.

Mimo koncert hudebně večer podpoří Dj Wojtech (BPM Freeride).