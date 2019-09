Jakub Tomáš / Zimmerreise

Zimmerreise je polozapomenutý literární žánr z konce 18. století. Stvořil ho francouzský šlechtic Xavier de Maistre, který během domácího vězení za účast v souboji napsal knihu Voyage autour de ma chambre (1784; česky v roce 1921 pod názvem Cesta kol mé světnice), v níž detailně po způsobu cestopisů popsal zařízení svého pokoje.

Ve výtvarné oblasti se tento pojem používal pro nástěnné malby ve šlechtickýcch interiérech vytvářející iluzi průhledů do vzdálených krajin, jako jsou například malby Josefa Navrátila na zámku Jirny u Prahy. Právě tyto dva principy ve své stejnojmenné výstavě volně kombinuje a rozvíjí Jakub Tomáš (1982). Přitahuje ho kulisový charakter a přeludný koncept zámeckých aranží, neboť i on své figurální kompozice maluje podle drobných modelů z papíru. Ještě blíž má ale k literárním východiskům tohoto pojmu, protože jeho práce transformují důvěrně známé situace a stavy do obrazů nahlížejících za hranice běžně vnímané skutečnosti.