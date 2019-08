První ročník soutěže elegance historických vozidel auto a moto do roku výroby 1988 a dobového oblečení bude hostit 3. a 4. srpna Sokolov. Soutěž pořádá Muzeum techniky Sokolov za podpory Městského domu kultury Sokolov, města Sokolov a Veteran Car Clubu Karlovy Vary. Start je plánován v sobotu v 9:00 na Starém náměstí v Sokolově, kde bude probíhat i focení.

Závodníci budou startovat po jedné minutě. Poté pojedou do Kyselky, kde se podívají na záchranu Lázní Kyselka a do nově otevřeného Domu vláčků. Závodníci zde budou mít připravené i občerstvení a v Kyselce se zdrží zhruba od 9:30 do 12:00. „Potom odjíždějí zpět do Sokolova, kde budou parkovat na náměstí Budovatelů v čase 12:30 až 15:00. V 15:00 odjíždí z náměstí Budovatelů a spanilou jízdou po Sokolově se přesuneme na Staré náměstí. Zde budou vozidla zaparkovaná zhruba od 15:15 do 19:00.

Na náměstí bude probíhat hlasování o nejhezčí auto, moto a oblečení. Slavností vyhlášení výsledků bude v 17:00. V 18:00 hod budou vozidla odjíždět ze Starého náměstí po jedné minutě s komentovanou prohlídkou,“ uvedl Jiří Zubko, hlavní organizátor soutěže.