Maxipes Fík (Divadlo Krapet)

Podle knihy Rudolfa Čechury a Jiřího Šalamouna. Z malého pejska vyrostl velký pes Fík a z malého dobrodružství začalo velké. A že je to pes neobyčejný? No, který pes se dostane do školy, kde se naučí psát a počítat? Nebo dojde páníčkovi pro pivo, nebo dostane angažmá v cirkusu? A viděli jste někdy psa, který řídí auto?

pro děti