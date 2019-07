Street Floorball League 2019: Karlovy Vary

První ročník Street Floorball League slavil velký úspěch. Nejlepší týmy z každého města se utkaly ve finále v rámci Mistrovství světa ve florbale 2018 v O2 areně, kde celkový triumf vybojovala Jaroměř. Letní série Street Floorball League proběhne i tentokrát, a to na šesti místech v České republice – v Českých Budějovicích, Hradci Králové, Karlových Varech, Ostravě, Praze a Brně. I letos se mohou přihlásit do společné kategorie muži, ženy i smíšené týmy s pěti až deseti hráči, kteří jsou starší 15 let a v uplynulé sezóně 2018/2019 nenastoupili v Superlize, případně 1. lize mužů. U žen žádné omezení neplatí. Turnaj je určen i pro ty, kteří s florbalem nemají žádné zkušenosti.