Co by to bylo léto bez letního kina? Na letošní rok je připraven výběr těch nejúspěšnějších filmů za poslední dobu. Těšit se můžeme na komedie, pohádky i horory pod širým nebem.

Promítání probíhá v prostorách přírodního Koupaliště Michal. Už máte svého filmového favorita?

Podrobný bohatý program na jednotlivé dny zobrazíte kliknutím na obrázek.