Středověký život na Horním Hradě

Letos poprvé ožije hrad opravdovým středověkem! Přijďte se k nám vrátit v čase. Uvidíte dobový běžný život a řemesla. A především ukázky replik historických chladných i palných zbraní za účasti mnoha historických spolků a klubů.

Celkem 120 členů skupin historického šermu!!! Bohatý program začne už v sobotu: 11. 5. sobota SMLOUVA S Ďáblem - přeneseme vás do středověkého dne, vstoupíte do příběhu hauenštejnské pověsti. Uvidíte souboje, bitvy, vyvolávání ďábla, ohnivou šou, a mnoho dalšího - program do večerních hodin, kdy nás rozpálí ohnivá show 12. 5. v rámci bohatého nedělního programu zažijete HUSITSKÉ VÁLKY V KRAJI HAUENŠTEJNSKÉM vstoupíte do historických mezníků doby na hradě a potkáte se s historickými postavami Hauenštejna