Vašo Patejdl Slza a další - Zámecký park Ostrov

VAŠO PATEJDL - SLZA - JAKUB DĚKAN - MILAN PEROUTKA

Rodinný den v Zámeckém parku Ostrov = dětské atrakce + kulturní program

ČASOVÝ PLÁN (rámcový)

13:00 otevření areálu

14:15-15:15 Nelly

15:45-17:15 Milan Peroutka a Perutě

17:45-19:15 Jakub Děkan

19:45-21:00 Slza

21:30-23:00 Vašo Patejdl

https://www.facebook.com/events/734671163565483/

VSTUPNÉ:

Standard (dospělý): 350 Kč (předprodej) / 400 Kč (v den konání a na místě)

Dítě mladší 15 let (osoba, která nedosáhla věku 15 let): 100 Kč (předprodej) / 120 Kč (v den konání a na místě)/ pozor! děti pouze v doprovodu dospělé osoby s platnou vstupenkou

Speciální vstupenka FO/U/R FRIENDS pro 4 osoby za 1.200 Kč