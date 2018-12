The Offspring na hradě Loket

Rock for People Concerts přiveze v létě The Offspring – zahrají hned dvakrát

Hned dvakrát potěší příští rok své zdejší fanoušky legendární americká punkrocková partička The Offspring. Na oslavu čtvrt století festivalu Rock for People, kde naposledy zahráli jako headlineři před dvěma lety, přichystali pořadatelé dva narozeninové koncerty: 20. srpna 2019 v Amfiteatru na hradě Loket a o den později na výstavišti v Brně. Není pochyb o tom, že nás opět čeká nezapomenutelný zážitek, což slibuje i obrovská fanouškovská základna, která na koncertech umí s kalifornskými hochy odzpívat téměř každé jejich slovo. V případě vystoupení na Lokti se k tomu přidá také unikátní prostředí a i proto bude mít koncert omezenou kapacitu - z hradu do podhradí a dále budou znít kultovní pecky a návštěvníci se mohou těšit na neopakovatelnou atmosféru. Areály se otevřou již v 15 hodin a návštěvníci se mohou těšit na dvě zahraniční a jednu domácí předkapelu.

Vstupenky budou v prodeji od 14. 12. 2018: na koncert na Lokti za cenu 1490 Kč v prodejní síti Ticketportal a na koncert v Brně za 1190 Kč na GoOut.cz. Věrní fanoušci Rock for People mohou získat vstupenky za zvýhodněnou cenu, více informací viz Newsletter RFP a Aplikace RFP.

The Offspring založil v polovině 80. let kytarista Bryan "Dexter" Holland a basista Greg K, tehdy ještě pod názvem Manic Subsidal. Jejich první velký úspěch přišel v roce 1994 s vydáním třetího studiového alba Smash, které se stalo dosud nejprodávanějším albem, jaké kdy vyšlo na indie labelu. Desky se prodalo přes 12 milionů kusů a dočkalo se hned šesti ocenění platinové desky. Následující alba jako Ixnay on the Hombre, Americana či Conspiracy of One sice na úspěch Smash nedosáhly, ale i tak získala platinové desky. Na festivalu Rock for People 2016 hráli vedle Massive Attack roli hlavních headlinerů a na loňském vydařeném koncertě v Praze The Offspring opět dokázali, že jich není nikdy dost.