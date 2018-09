Festival čínských filmů v Karlových Varech

Festival čínských filmů z provincie ZHEJIANG, jejímž hlavním městem je Chang-čou

Chinese film festival from ZHEJIANG province, whose capital is Hangzhou

18. – 21. září 2018 • September 18 - 21, 2018

Praha, kino Evald • Prague, Evald Cinema

Karlovy Vary, Windsor – Lázně III • Karlovy Vary, Windsor – Spa III

Zhejiang, dříve Chekiang, leží na východním pobřežní Číny. Provincie Zhejiang je ohraničena Jiangsu a Šanghajem na severu, Anhui na severozápadě, Jiangxi na západě a Fujian na jihu. Na východ je východo-čínské moře, mimo které leží Ryukyuské ostrovy Japonska.

Hangzhou, dříve Hangchow, je hlavním a nejlidnatějším městem provincie Zhejiang. Leží v čele Hangzhou Bay, která odděluje Šanghaj a Ningbo. Hangzhou byl významným místem jižního konce kanálu a je jedním z nejznámějších a prosperujících měst v Číně. Městské Západní jezero, které je zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO, je nejznámnější atrakcí tohoto města.

Vstupné zdarma, až do naplnění volných kapacit sálů. / Free admission, up to the filling of the free capacity of the halls.

Rezervace možné na: / Reservation possible at: info@zhejiangfilmfestival.cz.

Všechny filmy jsou uváděny v původním znění s českými a anglickými titulky. / All films are screened in their original version with Czech and English subtitles.