Události roku 1968 v Karlových Varech

Výstava se věnuje období konce šedesátých let, osudné invazi a normalizaci počátku let sedmdesátých. Provází návštěvníky dobou plnou nadějí a uvolněných poměrů přes násilnou okupaci až po návrat ke stalinským pořádkům počátku sedmdesátých let. Návštěvníci mohou zhlédnout kavárnu ve stylu druhé poloviny šedesátých let, počátek sedmdesátých let ilustruje symbol Karlových Varů z té doby, hotel Thermal a jeho designový interiér.

Výstavu pořádá Muzeum Karlovy Vary ve spolupráci se Státním okresním archivem v Karlových Varech a za podpory Ministerstva kultury České republiky. Partnery výstavy jsou Hotel Thermal Karlovy Vary a Barrandov studio, kteří poskytli ze svých fondů výstavní předměty.