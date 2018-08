Folková Ohře - Kynšperk nad Ohří

Ahoj kamarádi, přijeďte 25 - 26.8. na Folkovou Ohři do Kynšperka nad Ohří. Je to jeden z posledních letních festivalů a tento je vyjímečný tím, že se odehrává na ostrově řeky Ohře. Můžete přespat v kempu pod stanem a účastnit se nejenom hudebního programu, ale vyzkoušet si jízdu na kanoi, kajaku, raftu nebo paddleboardu. Možný je i výlet do okolí na koloběžce. Ale nyní již k festivalu, kdo zatím přislíbil účast?

Sobota 25.8.2018

11:00 11:45 DRC OSTROV

12:00 12:45 BONSAI Č.3

13:00 14:00 POUTNÍCI

14:15 15:15 PACIFIK

15:30 16:15 NOVÉ STRUNY

16:30 17:15 ISARA

17:30 18:30 TAXMENI

18:45 19:45 KLÍČ

20:00 21:00 EPYDEMYE

21:15 22:00 HOBOES REVIVAL

Neděle 26.8.2018

11:00 11:45 SLUNOVRAT

12:00 12:45 GINEVRA

13:00 13:45 JAUVAJS

14:00 14:45 SPOLEKTIV

15:00 15:45 DEVÍTKA

16:00 17:00 TOMÁŠ LINKA

17:15 18:15 STRAŠLIVÁ PODÍVANÁ

Dorazí opět divadlo pro děti, ale na pohádku mohou jít i dospělí. Nahlášeny jsou také různé stánky s jídlem, pitím a roztodivnými cetkami, šperky a krásnostmi. Opět jsou připraveny kánoe, kajaky, rafty a letos i paddelboardy. Pořadem provází Míla Pražák a Miloš Keller. Zvuk Pavel Jindrák. Ubytování a parkování za obvyklou cenu v kempu a přilehlém parkovišti. Ze soboty na neděli po skončení festivalu hraní ve zdejším bufetu.

Cena vstupenek: 1 den dospělí 250 Kč, 2 dny dospělí 400 Kč, 1 den děti 12 -18 let 100 Kč, dvoudenní 150 Kč. Děti do 12. let zdarma.

Místo konání festivalu: Vodácké tábořiště Dronte, Pobřežní 206, Kynšperk nad Ohří.