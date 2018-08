Dny evropského dědictví - Mariánské Lázně

Dny evropského dědictví (European Heritage Days, EHD) každoročně v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné.

Program 2018

Ve dnech od 8. do 16. září 2018 budou probíhat v našem městě Dny Evropského Dědictví . V průběhu těchto dní bude možnost navštívit přihlášené památky za snížené vstupné a nebo zcela zdarma.

Jsou přihlášeny tyto památky :

Císařský salonek

který bude návštěvníkům zpřístupněn v neděli 09.09.2018 od 10:00 do 12:00 hodin, v pátek 14.09.2018 od 16:00 do 18:00 hodin a v neděli 16. 09 od 10:00 do 12:00.

Hlavní kolonáda

běžně přístupná.

Hotel Hvězda

na prohlídku s názvem „Hvězda“ mezi hotely se můžete těšit ve čtvrtek 13.09.2018 v 15.00 a 15.30 hod. Sraz před hotelem na Goethovo náměstí.

Městské Muzeum

nabízí svým návštěvníkům v rámci Dní Evropského Dědictví 08.09.2018 vstup zdarma.

Památník Fryderyka Chopina v domě Chopin

můžete navštívit v neděli 09.09.2018 od 10:00 do 12:00 a od 14:00 do 17:00 hodin.

Park Boheminium

V pondělí 10. 09. 2018, máte možnost po celý den navštívit park za snížené vstupné pro všechny nabízíme jednotnou cenu 50 Kč. Bez rozdílu cenové hladiny (dospělí, děti, studenti,...)

Městské Divadlo

V pondělí 10. 09. 2018 od 15.00 vás čeká prohlídka divadla v českém jazyce s hranými vstupy členů DLT Mariánské Lázně v historických kostýmech – téma ,,Divadlo v průběhu 150 let.“

V úterý 11.09.2018 od 15.00 proběhne prohlídka divadla v německém jazyce, zakončená vernisáží výstavy a malým občerstvením

Středa 12.09.2018 od 15.00 bude probíhat prohlídka divadla v ruském jazyce