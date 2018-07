Letní Bláznění - Cheb

6. ročník festivalu pod širým nebem, na kterém uvidíte představení nového divadla, nového cirkusu, pouličního divadla a také se sami zapojíte do workshopů. Během 2 se odehraje cca 14 představení, ve kterých se představí, jak mladí umělci zabývající se nonverbálním divadlem, tak zkušení profesionálové např. BRATŘI V TRICKU s představení Běžkaři, SARCRA CIRKUS, AVENTYR, CirBiz Art z Francie a další.

pátek 27. července

Krajinka (areál pod Chebským hradem)

15.00 – 15.45 h

Aréna pro bláznění - žonglování Ondřej Holba (spojeno s možností zakoupení rekvizit – talíře, diabolka, flower sticky, kruhy a kužely).

16.00 h (odehrává se v šapitó)

Divadlo v Šapitó

Představení dětí z příměstského tábora.Divadelní lektoři: Káťa Votočková, Ondra Holba, Lukáš Šimon Režie: Martina Pokorná.

16.45 h (odehrává se v šapitó)

Neviditelný cirkus – Sacra Circus

Family show- pantomimické představení o fantazii v cirkuse. S napětím a humorem vypráví o artistech, zvířatech a jejich tajemných osudech.

17.30 h (open air areál Krajinky)

Bláznivý rituál - vynesení „Blázna do Nebes“ – pouliční rituál v Krajince u příležitosti začátku festivalu.

17.45 h (open air areál Krajinky)

Maringotka – Bilbo compagnie

Cirkusová pohádka. Taškařice začíná, když udýchaný klaun uprostřed manéže nachází papírem obalený balík. Jinak Nic. Jsem tu správně? Neslyším troubit slony? Frkání koňů? Co podnikneme, než přijedou?...Zkusím se do nich převtělit!... Hola! V kapse mám knihu Cirkus Abrafrk přítele Daniila Charmse!... A co tu dělá ten balík? Je tvůj nebo tvůj? Koukneme do něj, Počmáráme ho? Zkusím trhnout? … Co s utrženými papírovými kousky?...

18.15 – 19.00 h (open air areál Krajinky)

Aréna pro bláznění – žonglování Ondřej Holba (spojeno s možností zakoupení rekvizit – talíře, diabolka, flower sticky, kruhy a kužely).

19.00 h (open air areál Krajinky)

Pan Bonobo - Sacra Circus

Krotitel Rodolfo a jeho neposlušný parťák Pan BONOBO. Kdo je šelma? Kdo je chytřejší? Exotická komedie o společenském chování s vůní dálek, kde nechybí ani všeliké žonglírci a koprdelečky.

20.30 h (odehrává se v šapitó)

kabaret du Cirque Nuveau - Cirk biZ‘arT z Francie

Hrají: Laurie Roger, Jonah Katz, Rémy Bombled

Máte čas? Nemáte strach? Cirkus biZ'arT se postará o vše ostatní a vy se na jednu hodinu ponoříte do bláznivého kabaretu, nového cirkusu, ale starobylého. Jedna hodina nebo možná i víc – nabitá stepem, levitací, jasnovidectvím, boxem, vystoupením na lyžích a možná také francouzským kankánem…Nebudete věřit vlastním očím! Ale kdo to je?

Jsou tři. Ony jsou pěkné. Oni jsou hezcí… vlastě jeden. Mluví několika jazyky.

Dělají cirkus. Dobře. Hodně dobře. A navíc jsou skromní!

Vstupné: dospělí 120 Kč; děti, senioři 60 Kč

21.45 h (open air areál Krajinky)

Alchymisté (fire show) - Sacra Circus, Avent

Elixír, mládí, transmutace rtuti a kámen mudrců se rodí v plamenech lidské fantazie.

Hledání kamene mudrců a návody na výrobu „šťastného života“ nacházíme ve starých alchymistických svitcích. Radost, humor, láska a krása jsou však tradiční receptury na to jak objevovat svět a štěstí je skryto na dně lidské duše… A kde je zakopán kámen mudrců?

sobota 28. července

14.00 h (open air areál Krajinky)

Hmyzí cirkus - Cirkus žebřík

Pouliční představení pro děti. Potulný komediant, vysloužilý entomolog předvádí po světě své hmyzí kamarády. Pan Nosál, žárlivá kobylka akrobatka, dráťáci a strašilky, dravé klíště či smutná můra a mnoho dalšího neobvyklého hmyzu.

14.45 h (open air areál Krajinky)

pouliční klauniády - Hombré

Petr Štěpánek – klaun, který bere do hry vše co se právě děje.

15.15 – 16.15 h (open air areál Krajinky)

Aréna pro bláznění – Sacra Circus a Aventyrbláznivé sporty Aventyr a žonglování Ondřej Holba (spojeno s možností zakoupení rekvizit – talíře, diabolka, flower sticky, kruhy a kužely,

16.15 h (open air areál Krajinky)

pouliční klauniády – Hombré

Petr Štěpánek - pouliční klauniády pro malé i velké, plné improvizovaných situací a kontaktu s divákem

16.45 h (open air areál Krajinky)

Trosečník Robinson - Martin Sochor

Hravé, dobrodružné, činoherně - pantomimické představení.

Příběh o touze po dobrodružství, o dětské duši v každém z nás, o síle představivosti. Příběh o umění přežít v divoké přírodě, střetu odlišných kultur a přátelství. O tom, že se člověk nemá do dobrodružství vrhat nepřipravený, ale musí se nejdříve hodně naučit, aby si dokázal poradit v různých nečekaných situacích. A také o tom, že všude dobře, ale doma je nejlépe.

18.00 - 19.00 h (open air areál Krajinky)

Aréna pro bláznění – Sacra Circus a Aventyr - bláznivé sporty Aventyr a žonglování Ondřej Holba (spojeno s možností zakoupení rekvizit – talíře, diabolka, flower sticky, kruhy a kužely.

19.00 h (open air areál Krajinky)

Bratři v Tricku – BĚŽKAŘSKÁ ODYSEA

Výlet je závodem, jehož hlavní cena je zážitek. V tomto ohledu jsou tito muži nejlepšími závodníky z nejlepších – skuteční šampióni. Dokonce větší, než si sami myslí. Dva běžkaři ztraceni v mapě i v ročním období, bok po boku a však v jedné stopě podstupují běžkařskou odyseou – bludnou pouť s nejasným koncem i průběhem! Hole vzhůru, vosk na knír, čaj na kuráž a krok sun krok!

Představení „Běžkařská odysea“ čerpá z letitých zkušeností Bratrů v tricku na poli pouličního divadla. Tradičně silnou doménou souboru je sebeironie, žonglování, předmětová manipulace, střídmá akrobacie a laskavý humor. Diváci budou psychicky i fyzicky vtaženi do děje ať se děje co se děje. Žádná stopa? Nevadí, tohle představení není žádná klasika!

Jak praví oblíbené německé rčení: „LANGLÄUFER LEBEN LÄNGER“ — „běžkaři žijí déle“! Smích a humor prý taky roky přidávají. Tak račte s tímto představením objevit elixír nesmrtelnosti!

20.00 h (odehrává se v šapitó)

Vzdušný večer – večer složený z čísel vzdušná akrobacie - novocirkusové představení plné vzpomínek, snů, pochyb a naděje (vzdušná akrobacie).

Vstupné: dospělí 100 Kč; děti, senioři 50 Kč

21.30 h

Blackout paradox - Šamaniac – fireshow – Michaela Hradecká

Změna programu vyhrazena!

Festival je pořádán za finanční podpory města Chebu, Karlovarského kraje a Ministerstva kultury.