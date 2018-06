Hugo Steiner / Prag, Za prahem skutečnosti

Každé dva roky se v tomto termínu v GAVU Cheb koná tradiční odborné sympozium Mezery v istorii, věnované tvorbě německých a židovských umělců a architektů na našem území před rokem 1945, spojené s otevřením výstavy na stejné téma. Ta letošní je věnována grafické tvorbě Hugo Steinera-Prag (1880-1945). Autor získal světovou proslulost svým výtvarným doprovodem k románu Gustava Meyrinka Golem, ale rozsah jeho aktivit překračoval sféru ilustrace. Narodil se v Praze v židovské rodině, jak to dokládá i přízvisko, které si později zvolil, žil však v Mnichově a v Lipsku. Zde se stal profesorem na akademii a stál u zrodu slavného knižního veletrhu. V roce 1925 se stal i uměleckým ředitelem největšího německého nakladatelství té doby Propyläen Verlag. Před fašismem musel uprchnout do Prahy a také zde během několika málo let zanechal hlubokou stopu - mj. byl autorem logotypu Uměleckoprůmyslového muzea, s nímž spolupracoval, a založil i soukromou školu Officina Pragensis, kterou po jeho nuceném odchodu převzal grafik Jaroslav Šváb. Válku přežil ve Švédsku a v USA, kde na jejím sklonku zemřel.