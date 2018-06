Malování pastelkou - Obchodní centrum Fontána Karlovy Vary

Od 11. do 18. srpna vždy od 11.00 do 18.00 můžete navštívit otevřený ateliér Marie Brožové na pasáži OC Fontána, ve kterém vám prozradí tajemství své unikátní techniky pastelek a naláká k výletům do krajiny fantazie.

Výstava obrazů již 1.8. do 26.8.2018.

Zároveň se můžete těšit soutěž:

POZNEJ ČESKÉ ŘEKY

- ti z vás, kteří správně vypní soutěžní leták s označením českých řek, dostanou originální kolekci podepsaných pohlednic.

Více o Marii Brožové a jejím projektu Obhajoba pastelky se dozvíte na www.pastelky.cz