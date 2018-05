Karlovarský festival

V centru Karlových Varů se opět po roce uskuteční největší středoevropský karneval za účasti desítek atrakcí a účinkujících z celé České republiky. Tradiční součást kulturního léta v Karlových Varech se letos uskuteční s tématem „Československý karneval barev“ u příležitosti oslav 100 let od založení Československa.

Program odstartuje již v pátek 1. 6. tradiční Dronte Noční romantickou plavbou. Trasa povede z Březové do Karlových Varů a start prvních lodí je naplánován na 22. hodinu od hotelu Green Paradise v Březové. Trasa po říčce Teplé provede účastníky plavby historickým centrem Karlových Varů s cílem před hotelem Thermal. Přihlásit se lze na www.karlovarskykarneval.cz nebo na www.dronte.cz . Registrace a výdej raftů na plavbu začíná v Březové v 18 hodin. Účastníci pojedou na výhradně zapůjčených gumových raftech a kánoích, povinnou výbavou je tradičně čelovka. K tanci i poslechu bude v místě startu hrát kapela Nové struny a připraveno bude také bohaté občerstvení.

V sobotu 2. června zahájí hlavní program ve 14 hodin Dětský karnevalový den před hotelem Thermal. Karnevalový průvod svou pouť městem zahájí v 16 hodin na třídě T. G. Masaryka. Do průvodu se mohou zapojit všichni zájemci bez omezení, shromaždiště všech účastníků bude od 15 hodin na parkovišti u městské Tržnice. Tradiční trasa povede centrem města ke Grandhotelu Pupp a zpět k hotelu Thermal. Velkým lákadlem bude již třetím rokem soutěž středních škol o hlavní cenu – pronájem sálu v GH Pupp pro maturitní ples, kterou věnoval hlavní partner karnevalu, Grandhotel Pupp Karlovy Vary. Generální partner karnevalu, společnost Karlovarské minerální vody a.s., věnovala hlavní cenu – pitný režim zdarma pro nejzajímavější masky v soutěži vypsané pro mateřské a základní školy Karlovarska. Podmínkou je vždy účast skupiny minimálně 10 žáků z jedné třídy. Vyhlášení Krále a Královny karnevalu, bude moderovat Jakub Kohák a proběhne před hotelem Thermal od 19 hodin.

Vyvrcholení letošního 11. ročníku Mattoni Karlovarského karnevalu bude unikátní hudební vystoupení kapely No Name. Nejprve od 19.30 zahrají jako předkapela U mě dobrý, a od 21.00 hodin vystoupí na hlavním podiu skupina No Name v čele s frontmanem Igorem Timkem. Závěr programu obstará karnevalový ohňostroj.

PÁTEK 1. ČERVNA 2018

22:00 Dronte Romantická noční plavba, Březová – Karlovy Vary

SOBOTA 2. ČERVNA 2018

14:00 Dětský karnevalový den

16:00 KARNEVALOVÝ PRŮVOD MASEK

18:30 Vyhlášení Karnevalu

19:30 Koncert U mě dobrý

21:00 Koncert NO NAME

22:00 Ohňostroj