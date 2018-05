Den dětí - Březová u Sokolova

Město Březová, komise kultury a Kulturní dům Březová zvou ve spolupráci se Skupinou ČEZ na velký DEN DĚTÍ v Březové aneb CESTA KOLEM SVĚTA. Akce se uskuteční v neděli 27. května 2018 od 14 do 18 hod. již klasicky v amfiteátru Kulturního domu, na vedlejším školním hřišti a v přilehlém okolí.

Celým programem provede přítomné Klaun Hugo, který se představí se svou velkou cestovatelskou show. Kromě ní budou k vidění např. dětské kouzlení, bublinový a balonkový workshop nebo vystoupení dětské hudební hvězdy Naty Hrychové. Další částí oslav budou tematické soutěže, které budou letos představovat jednotlivé země světa. Děti obdrží na začátku programu hrací kartu – svůj cestovní pas, do kterého jim budou návštěvy těchto jednotlivých zemí (soutěžních stanovišť) zaznamenány. Zavítají tak např. do USA, Ruska, Číny, Itálie, Japonska, Portugalska nebo samozřejmě do Čech a u každého stánku si zahrají nebo zasoutěží ve hře/disciplíně typické pro danou zemi.

Po celou dobu bude pro přítomné diváky připraven také bohatý doprovodný program zahrnující koně, koňský povoz, ukázky armádní techniky, oblíbené malování na obličej či střelnici Buffalo Bill.

Vstup je zdarma. Samozřejmostí je také zajištění občerstvení a doprovodný stánkový prodej.