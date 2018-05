Karel Malich – prostě se to děje

Výstava bude průřezem celoživotní tvorbou tohoto legendárního českého autora.

Bez Karla Malicha, rodáka z východních Čech, by české umění poledních více jak padesáti let ztrácelo svůj lesk a brilanci. Na přelomu 50. a 60. let zcela po svém přehodnotil svoji empatickou lásku ke krajině, zejména k prostoru mírných kopců kolem rodných Holic. Výsledkem byla překvapivě jiná, nová podoba české krajinomalby. Abstraktní forma Malichových prací je od té doby syntézou kresebnosti, barevného cítění a schopnosti nechat se prostoupit atmosférou, světlem a konfigurací viděného. Malich rovněž objevil kouzlo redukce, když zhušťováním použitých prostředků dospěl ke konci šesté dekády minulého století až k jedinému bodu. Bodu, který současně dráždí i zklidňuje svým přesně vymezeným místem. Tehdy také „konstruoval“ osobité reliéfy a objekty, jimiž se dotýkal geometrických tendencí a minimalismu. Od sedmdesátých let je Malich proslulý svými drátěnými plastikami a pastely. Obojí jsou uhrančivým svědectvím viděných a cítěných vizí. Umělec jimi přestupuje práh časoprostoru a zaznamenává přítomné zážitky z pozice viděného, vidícího i vidoucího.