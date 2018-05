Májové odpoledne pro malé i velké na vrchu Šibeníku Trutnov

Konečně do Trutnova dorazilo jaro a to by se mělo oslavit. A čím jiným, než příjemně stráveným májovým odpolednem v místech, kde je dobře. A takové místo je tu pro vás připravené. Stačí dorazit na vrch Šibeník, kde je i památník generála Gablenze. Tam jsme si pro vás, velké i malé, připravili krásné odpočinkové odpoledne.

Pro vaše unavené nohy bude připravené posezení, pro vaše nastražené uši bude připravená příjemná country hudba v podání skupiny Pěna a pro vaše zvědavé oči zatančí skupina Star West. Odpoledne zpříjemní vojáci z Klubu vojenské historie. A pro neposedné děti tu máme opravdovou lahůdku - krátkou procházku se soutěžemi v okolním lesoparku. Vše o organizaci těchto vycházek se dozvíte na místě. Děti se při procházce přesvědčí, že jsou připravené na tu správnou zálesáckou sezónu.

sobota 12. 5. ** u památníku generála Gablenze na vrchu Šibeníku ** 15:00 - 18:00 hodin ** bez vstupného